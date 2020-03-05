Haunted Transylvania 2 Filmi

Yönetmen koltuğunda Pippa Seymour'un oturduğu ve senaryosunu Denise Schooler'ın kaleme aldığı animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Alfred Hill, James Kane ve Stephanie Magee gibi oyuncular yer alıyor.Yönetmen: Pippa SeymourSenaryo: Denise SchoolerFilmin Türü: AnimasyonOrijinal Adı: Haunted Transylvania 2Yapımcı Firma: WOWNow EntertainmentYapım Yılı: 2018Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceFilmin Süresi: 71 dk.Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi: 01.01.2070Haunted Transylvania 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.