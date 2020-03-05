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Haunted Transylvania 2 Filmi

Haunted Transylvania 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Haunted Transylvania 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53Haunted Transylvania 2 Filmi
koltuğunda Pippa Seymour'un oturduğu ve senaryosunu Denise Schooler'ın kaleme aldığı animasyon film inin orijinal seslendirmelerinde Alfred , James Kane ve Stephanie Magee gibi oyuncular yer alıyor.


Yönetmen: Pippa Seymour
Senaryo: Denise Schooler
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Haunted Transylvania 2
Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 71 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Yönetmen, Hill, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:41:44