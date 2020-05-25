HAVA ALALIM DEDİLER, 12 BİN 600 LİRA CEZA YEDİLER
Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 4 kişiye polis toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.
25.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:41
Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 4 kişiyi durdurdu. Herhangi bir belgeleri bulunmayan ve kısıtlamayı ihlal eden 4 vatandaşa toplamda 12 bin 600 lira ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşlardan biri, İki-üç aydır evdeyiz, oturuyoruz. Bir hava alalım dedik, yasak olduğunu biliyoruz diye konuştu. Ceza kesilen bir diğer vatandaş ise, Evde paslandık diyerek kendi savundu.
Kaynak: DHA