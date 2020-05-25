HAVA ALALIM DEDİLER, 12 BİN 600 LİRA CEZA YEDİLER

Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 4 kişiye polis toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.

25.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:41
Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 4 kişiye polis toplam 12 bin 600 lira ceza kesti. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkan ve ceza yiyen vatandaşlardan biri, Hava alalım dedik dedi.
Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 4 kişiyi durdurdu. Herhangi bir belgeleri bulunmayan ve kısıtlamayı ihlal eden 4 vatandaşa toplamda 12 bin 600 lira ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşlardan biri, İki-üç aydır evdeyiz, oturuyoruz. Bir hava alalım dedik, yasak olduğunu biliyoruz diye konuştu. Ceza kesilen bir diğer vatandaş ise, Evde paslandık diyerek kendi savundu. HAVA ALALIM DEDİLER, 12 BİN 600 LİRA CEZA YEDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, Polis, Güncel, Haber

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