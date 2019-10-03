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Hava aracı kazalarının raporları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya, Edirne ve Ankara'da hava araçlarıyla yaşanan 3 kazanın raporlarını tamamladı.

03.10.2019 08:28Hava aracı kazalarının raporları tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya, Edirne ve Ankara'da hava araçlarıyla yaşanan 3 kazanın raporlarını tamamladı.
Bakanlığın Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu duyurularını Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 24 Aralık 2012'de Gülseren Karaoğlu'nun sahibi olduğu TC-UGM tescil işaretli Rainbow Aircraft Ltd. Microlight Cobra tipi hava aracının Antalya'da kalkışa müteakip düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 Haziran 2018'de Mustafa Ulusoy'a ait TC-ZKN tescil işaretli, Piper PA-36-375 tipi hava aracının Edirne'de çeltik ilaçlaması esnasında ilaçlama yapılan araziye kanat kaptırdığı ve 31 Mayıs 2018'de Atılım Üniversitesi'ne ait TC-UZY tescil işaretli P2008JC tipi, Tecnam marka hava aracının Ankara Esenboğa Havalimanı'na inişi esnasında burun dikmesinin kırıldığı kazalara ilişkin raporlar tamamlandı.
Söz konusu raporları incelemek isteyen ilgili kişi ve kuruluşlar bakanlığa başvurabilecek.

Antalya, Ankara, Edirne, Ekonomi

Kaynak: AA

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