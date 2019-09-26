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Hava boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu sonrası kurtarıldı.

26.09.2019 11:41Hava boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu sonrası kurtarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçenin Nuriye Mahallesi Kavaktepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binadan gelen bir ihbarla harekete geçti. Gelen ihbar üzerine yavru kediyi havalandırma boşluğundan kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir operasyonla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

"İtfaiye ekiplerine teşekkür"

İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasını alkışlarla karşılayan apartman sakinleri "Apartmanda kedi seslerini duyduk. Aklımıza itfaiye geldi. Aradık, arkadaşlarımız hemen geldiler ve kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Kurtarılan yavru kedi daha sonra ekipler tarafından sağlık kontrolü için Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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