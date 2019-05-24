24.05.2019 01:25
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Hava Değişimine Gelen Asker, İntihar Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yaparken hava değişimi alarak memleketi Kahramanmaraş'a gelen Gökhan Sarıal, av tüfeğiyle kendini karnından vurarak yaşamına son verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yapan 20 yaşındaki Gökhan Sarıal, hava değişimi alarak memleketine geldi. Askerimiz, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde av tüfeğiyle kendini karnından vurarak hayatını sonlandırdı.

KKTC'de vatani görevini yapan Gökhan Sarıal, bir süre önce hava değişimi alarak memleketi Andırın'ın Çiğşar mahallesindeki evine geldi. Dün akşam saatlerinde evden ayrılan Sarıal, geri dönmeyince babası Bekir Sarıal, oğlunu aramaya çıktı. Baba Sarıal, Alipaşa mevkiine geldiğinde oğlu Gökhan'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Sarıal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise Sarıal'ın av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hava Değişimine Gelen Asker, İntihar Etti Kahramanmaraş, Andırın, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (18)
YAZAR: kocaman tüfek karnına nasıl ? ilginç çene neyse de . . bence bunda bir iş var.
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ACI GERÇEK: Halkla nasıl davranacağını askere nasıl davranacağını bilmeyen yetkiyi eline alınca altindakini ezen görevini ve yetkiyi kendi çıkarları için kullanan askeri ve polisi halktan uzak tutmak gerek geri planda çalışsınlar bunun denetimini devlet sağlarsa ya da yetki verildiğinde nasıl kullanilicağıda öğretilirse çoğu tıkanıklık giderilicektir
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MÜJDE: Askerde kim bilir neler yaptı insanlar ona ki bu hale geldi, insanların ettiği kötülüklerden kaçarak rabbine kavuşmayı seçmesine neden olabilecek kadar gaddarca ve hayince neler yapılmış olabilir neler söylenmiş ya da bu insana nasıl hitabedilmiş olabilir bunların hesabı büyük ihtimalle Allah katında görülecektir ve rabbi olan Allah intikamını en adaletli ve gerektiği kadar acımasız bir yolla alacaktır. Rabbin adaletine inanıyor ve onun intikamlarını gücüm yettiği kadar övüyorum hamdolsun.
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X: ALLAH sabır versin. ALLAH rahmet eylesin
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ADINIZI YAZIN: kesin devrecilik yapmışlardır yada komutanları çok uğraşmıştır. bende orda askerlik yaptım nasıl uğraştıklarını çok iyi biliyorum
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