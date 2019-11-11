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Hava destekli bin polisle "Narko-Terör" operasyonu: 25 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Tacettin Aslan'ın, Bursa'da hiç bir suçun faili meçhul kalmaması ve uyuşturucuyu azaltmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

11.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:36
İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Tacettin Aslan'ın, Bursa'da hiç bir suçun faili meçhul kalmaması ve uyuşturucuyu azaltmak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Bursa emniyeti, bin polisle hem havadan, hem karadan şafak operasyonu düzenledi. Operasyon film sahnelerini aratmazken, 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine tayin edilen Tacettin Aslan, Bursa halkının daha huzurlu bir hayat yaşaması için düğmeye bastı. Aslan, "Narko-Terör" adı verilen operasyonun başında durup operasyonu yakından görüntülü takip etti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü binasında toplanan ve operasyonda görev alan özel harekat, çevik kuvvet, terör, istihbarat, Yunus, trafik polisleri ve Asayiş Büroya bağlı yaklaşık bin kişilik polis ekibi, drone destekli operasyona katıldı. Operasyonda daha önceden suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak, kurulu örgüte üye olmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, iş yeri kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile silahlı yağma, kasten yaralama, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet, özel belgede sahtecilik suçlarından aranan kişilere baskın yapıldı. Yapılan baskın sonucu 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 Kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 86 adet tabanca fişeği ve satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.
(İHA)
Hava destekli bin polisle

Tacettin Aslan, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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