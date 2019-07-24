Hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.24.07.2019 15:35
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.
(İHA)
(İHA)
İçişleri Bakanlığı, Bitlis Merkez, Güncel
Kaynak: İHA