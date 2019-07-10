Hava durumu 10 Temmuz Çarşamba: Meteoroloji'den şiddetli dolu uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Vatandaşlar, kuvvetli yağışlar ile birlikte sel baskınları ve dolu yağışına karşı önlem almaların konusunda uyarıldı.

HAVA DURUMU 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU: YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNDE

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve bölgenin doğusundaki şiddetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

Bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, 11 Temmuz Perşembe günü bölge genelinde görüleceği aktarıldı.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.

Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.