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(Hava fotoğrafları) Tuzla'da yangın

18.09.2019 12:50(Hava fotoğrafları) Tuzla'da yangın


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Kaynak: DHA

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