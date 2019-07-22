HAVA HARP OKULU DAVASINDA 41 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

FETÖ/ PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin 28'i tutuklu 43 sanık hakkında açılan davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı mütalaasında 41 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken, 2 sanığın da savunmalarının alınmamış olması sebebiyle dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI MAHKEMEYE SUNDU

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı celse arasında esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. 49 sayfalık mütalaada, eski Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in "Anayasa'yı ihlal", "Silahlı terör örgütü üyeliği", "Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" ve "Ulaşım araçlarının kaçırılması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 10 aydan 56 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Mütalaada, eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık, eski Hava Mühendis Albay Süleyman Demirci ve eski Mühendis Albay Yılmaz Altuntaş'ın da aralarında bulunduğu 40 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Mütalaada, sanıklar Yusuf Günana ve Emir İrfan Kara'nın savunmalarının alınmamış olması sebebiyle dosyalarının ayrılması istendi.

DURUŞMA 5 AĞUSTOS'TA SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK

Duruşmalar 5 ve 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Silivri'de görülecek. 5 gün sürecek duruşmalarda sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınacak.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan 687 sayfalık iddianamede, Hava Harp Okulu'ndaki darbe kalkışması öncesi düzenlenen toplantı ve koordinasyon çalışmaları ile 15 Temmuz günü Hava Harp Okulu'nda sabahtan başlayarak darbe kalkışması ve ardından gelişen eylemlere yer veriliyor. Darbe koordinasyon toplantısının Tümgeneral Fethi Alpay'ın Hava Harp Okulu Komutanlığı'ndaki odasında 14 Temmuz günü öğle saatlerinde yapıldığı, bu toplantıya da darbe girişimine destek veren birlik komutanlarının da katıldığı belirtiliyor. İddianamede söz konusu toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in de katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derdest edilmesi kararını bu toplantı aldığı kaydediliyor. Toplantının gizlilik içinde yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, 16 Temmuz günü katlarda bulunan kameraların söküldüğü ancak sonrasında yapılan incelemelerde toplantının görüntülerine ulaşıldığı da belirtiliyor.

İddianamede, 43 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Şüpheliler için ayrıca "Silahlı terör örgütü üyeliği, "Hava ulaşım araçlarının alıkonulması" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılması cezalandırılmaları isteniyor.