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Hava Harp Okulu davasında karar

Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin FETÖ'den yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

03.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:55 Hava Harp Okulu davasında karar
Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin FETÖ'den yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti 70 sanığın 'anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmederken, 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 2 er, 70 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmada 14 tutuklu, 1 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti 70 sanık hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Cezanın sanıklar üzerindeki olumsuz etkilerini ve duruşmadaki tavırlarını nazara alan mahkeme cezanın müebbete düşürülmesine hükmetti. Sanıklar Burak Tüfekçi ile Vural Tunçkıran hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm verildi.

Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 72 sanıklı FETÖ davasında sunulan mütalaada, 70 askeri öğrencinin darbe kalkışması akşamı 2 er askerin kullandığı otobüsle İstanbul'a götürüldüğü açıklanmıştı. Mütalaada 70 askeri öğrencinin 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istenirken, öğrencileri taşıyan 2 er askerin ise suç işleme kasıtları olmadığından, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edilmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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