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Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi

Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 askerin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi.

30.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:10 Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi
Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 askerin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi. Sanıklar duruşmada yaptıkları savunmada üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 2 er ve 70 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmada 14'ü tutuklu 16 sanık hazır bulundu. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, haklarında ağır hapis cezası istendiğini söyleyerek, üzerlerine atılı 'anayasayı ihlal' suçunu işlemediklerini belirttiler. Duruşma, yarın avukatların mütalaaya karşı savunmasıyla devam edecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 72 sanıklı FETÖ davasında sunulan mütalaada, 70 askeri öğrencinin darbe kalkışması akşamı 2 er askerin kullandığı otobüsle İstanbul'a götürüldüğü belirtilmişti. Mütalaada 70 askeri öğrencinin 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istenirken, öğrencileri taşıyan 2 er askerin ise suç işleme kasıtları olmadığından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edilmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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