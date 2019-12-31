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Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi

Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi.

31.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi
Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi. Sanıklar duruşmada yaptıkları savunmada üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma perşembe günü avukatların beyanları ile devam edecek.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 2 er, 70 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmada 14'ü tutuklu 16 sanık hazır bulundu.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan bir kısım sanık avukatları müvekkillerinin atılı suçu işlemediklerini savundu.

Duruşma perşembe günü avukatların beyanları ile devam edecek.

Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 72 sanıklı FETÖ davasında sunulan mütalaada, 70 askeri öğrencinin darbe kalkışması akşamı, er iki askerin kullandığı otobüsle İstanbul'a götürüldüğü açıklanmıştı. Mütalaada 70 askeri öğrencinin 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istenirken, öğrencileri taşıyan 2 er askerin ise suç işleme kasıtları olmadığından, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edilmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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