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Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi

Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 erin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi.

02.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:25 Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi
Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 erin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen celsesinde sanıkların son sözleri ile sanık avukatlarının beyanları alındı. Davaya ilişkin mahkeme heyetinin yarın kararını açıklaması bekleniyor.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 2 er ve 70 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmada 14'ü tutuklu 16 sanık hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları beyanda bulunurken, sanıkların da son sözleri soruldu. Yarın saat 11.00'de devam edilecek davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 72 sanıklı FETÖ davasında sunulan mütalaada, 70 askeri öğrencinin darbe kalkışması akşamı 2 er askerin kullandığı otobüsle İstanbul'a götürüldüğü açıklanmıştı. Mütalaada 70 askeri öğrencinin 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istenirken, öğrencileri taşıyan 2 er askerin ise suç işleme kasıtları olmadığından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edilmişti.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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