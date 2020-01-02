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Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

02.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:56 Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonundaki duruşmaya, 14'ü tutuklu 15 sanık ve avukatları katıldı.
Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM avukatları da hazır bulundu.
Sanık avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.
Mütalaadan
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkındaki mütalaasını 23 Kasım'da mahkemeye sundu. Mütalaada, sanıkların darbe faaliyetine katıldıkları detaylı şekilde anlatılarak, darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Mütalaada, darbe girişimi sırasında askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığı ve olayın bu aşamasında hataya düşürüldükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi isteniyor.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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