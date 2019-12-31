Haberler » Güncel » Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin FETÖ kapsamında yargılaması sürüyor - Haber

Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin FETÖ kapsamında yargılaması sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

31.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:18 Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin FETÖ kapsamında yargılaması sürüyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, 14'ü tutuklu 16 sanık ve avukatları katıldı.
Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM avukatları da hazır bulundu.
Duruşma, sanık avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.
Mütalaadan
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkındaki mütalaasını 23 Kasım'da mahkemeye sundu.
Mütalaada, sanıkların darbe faaliyetine katıldıkları detaylı şekilde anlatılarak, darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Mütalaada, darbe girişimi sırasında askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığı ve olayın bu aşamasında hataya düşürüldükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi isteniyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:56   İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı "ben yapmadım" demiş - Haber
13:56   Almanya Başbakanı Merkel'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Haber
13:56   Şanlıurfa Valisi Erin'den yeni yıl mesajı - Haber
13:50   Adanalı kebapçı 2022'ye de hazır - Haber
13:49   Bir araya gelen 8 genç çocukların yüzünü güldürdü - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 13:59:42