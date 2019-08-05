Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanları alındı.

Olay tarihinde Hava Harp Okulu Komutanlığı Dekanlık Yönetim Bilimleri Bölüm Başkanı, Hava Mühendis Albay olan tutuklu sanık Ali Başaran, mütalaada üst aramasında sarı zarf içerisinde TRT'de okunan darbe metnini çıktığının iddia edildiğini, ancak böyle bir metinden haberi olmadığını savundu. Bahse konu metnin duruşma salonunda gösterilmesini isteyen sanık Başaran, "Benim üzerimden böyle bir şey çıkmadı. Varsa getirin salonda gösterin. Ben yoku ispat etmeye çalışıyorum. O metnin nasıl bir şey olduğunu dahi bilmiyorum." dedi.

Kimseden görevlendirme kağıdı almadığını belirten sanık Başaran, "Fethi Sayan adlı kişi duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanarak tanık sıfatıyla ifade vermiştir. Bu esnada muhtemelen önceki ifadelerini içeren elindeki kağıtlardan da faydalanmıştır. Üstelik kameradan beni teşhis etmiştir. Ben kendisini tanımıyorum. 15 Temmuz gecesi arkadaşımdan gelen telefon üzerine dekanlığa gittim. Tatbikat kapsamında Harp Akademileri Komutanlığı'na gitmem istendi. Ben de dahil 5 kişi benim şahsi aracıma binerek yola çıktık. Yol kapatıldığından Kazlıçeşme'de kaldık. Olayların seyrinden ve durumdan şüphelendiğim için okula geri dönmek istedim. Kimseye emir vermedim, kimseden kanunsuz emir almadım. Silahlı terör örgütü üyesi değilim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan, eski mühendis yüzbaşı Mustafa Akbaş ise darbe girişiminde hiçbir eylemi olmadığını öne sürerek, FETÖ dahil herhangi bir terör örgütüyle iltisakının bulunmadığını iddia etti. Olay gecesi, dekanın emri gereği Harp Akademileri Komutanlığına gideceklerini öğrendiğini aktaran sanık Akbaş, "Ali Başaran'ın aracıyla yola çıktık. Kazlıçeşme'de kaldık. Ben ve beraber olduğum 4 kişi en başından beri aynı şeyi anlatıyoruz. Bir yargılanma süreci yaşanmamış gibi iddianameden kopyala yapıştır mütalaa hazırlanmış." şeklinde konuştu.

Olay tarihinde Hava Harp Okulunda öğretim üyesi olarak görev yapan eski mühendis binbaşı Numan Ünaldı da, başka bir birliğe gitme emri verildiği için sanık Ali Başaran'ın aracına bindiğini söyledi. Kazlıçeşme civarında polis tarafından durdurulduklarında ters bir durum olduğunu anladıklarını dile getiren sanık Ünaldı, "Darbe girişiminde bulunmadım. Darbecilere destek olmak için herhangi bir şey yapmadım. Darbe girişimi öncesi herhangi bir toplantıya katılmadım." dedi.

Tutuklu sanıklardan eski kurmay binbaşı Mustafa Serbest, mütalaaya karşı beyanda bulunarak, darbe girişiminde herhangi bir görevlendirme yapmadığını, görev almadığını, kimseye silah doğrultmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

FETÖ'cülerin hiçbir kıstasına uymadığını öne süren Serbest, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı iddialarına ilişkin, "Benim FETÖ ile hiçbir şekilde irtibat ve haberleşmem yoktur. Böyle bir kumpasa alet edileceğim hiç aklıma gelmedi. Ardışık aramalar birbiriyle uyumlu değil. Görüşme içerikleri ortaya konulmalıdır." dedi.

Duruşmada mütalaaya karşı beyanları sorulan bazı sanıklar, önceki celselere ait SEGBİS çözümlerinin bazılarının kendilerine ulaşmadığını, bu şekilde savunmalarının eksik kalacağını söyleyerek ek süre talep etti. Bazı sanıklar ise avukatlarının duruşmaya gelmediğini beyan ederek, daha sonra savunma yapmak istediklerini söyledi.

Duruşmaya yarın sanıklar ve taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

Kaynak: AA