Hava ile Güçlendirilen Yumuşak Robotlar, Uzay Keşfinde Yardımcı Olabilir

Kaynak: WebTekno

Harvard'dan araştırmacılar, makineye rehberlik edecek çoklu kontrol sistemine ihtiyaç duymayan, basınçlı havayla ilerleyen softrobot geliştirdi. Tek bir giriş, farklı boyutlardaki tüpler vasıtasıyla robotun bacaklarına hava üflüyor ki böylece robotun bacaklarının nasıl davranacağı da belirlenmiş oluyor.Test için geliştirilen bot, çapraz şekilli bir dört ayaklı ve dış hava kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu robotlar, yumuşak robotların kullanışsız olduğu uzay keşifleri ya da arama kurtarma çalışmaları gibi alanlarda basitliği ve az parçalarıyla oldukça pratik olabilir. Ayrıca satın alınabilir olması da farklı bir avantajı durumunda.