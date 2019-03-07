Hava Isınıyor !

Kaynak: İHA

Mart ayıyla birlikte bahar ve güneş iyice yüzünü gösteriyor. Hava sıcaklıkları yükseliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yurtta cuma gününden itibaren 4 gün boyunca yağış beklenmiyor.Ülkenin batı bölgelerinden başlayarak mevsime göre sıcak havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren 4 derece artması beklenen sıcaklıkların özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacağı öngörülüyor.Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının önümüzdeki hafta yerini yağışlı sisteme bırakması bekleniyor.(İHA)