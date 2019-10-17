Haberler » 3. Sayfa » Hava kararınca dağda unutulan 5 keçi kurtlar tarafından telef edildi

Hava kararınca dağda unutulan 5 keçi kurtlar tarafından telef edildi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sahibinin otlatmak için dağa götürdüğü keçiler, hava kararınca eve dönen sahibi tarafından dağda unutuldu.

17.10.2019 16:46Hava kararınca dağda unutulan 5 keçi kurtlar tarafından telef edildi
Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sahibinin otlatmak için dağa götürdüğü keçiler, hava kararınca eve dönen sahibi tarafından dağda unutuldu. Durumu fark eden vatandaş, sabah saatlerinde gittiği dağda korkunç manzarayla karşılaştı. Dağda unutulan 5 keçinin kurtlar tarafından boğularak telef edildiği ortaya çıktı.

Olay, dün Gelendost ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşamüzeri kendisine ait keçileri otlatmak için dağlık alana giden Saffet Çinkaya, havanın kararmasıyla birlikte sürüyle birlikte evine geri döndü.

Eve geldiğinde, 5 keçisinin eksik olduğunu fark eden Çinkaya, sabah saatlerinde gittiği dağda bu kez korkunç manzarayla karşılaştı.

Çinkaya'nın dağda bıraktığı 5 keçinin kurtlar tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sürü sahibi Çinkaya yaptığı açıklamada, "Dün akşamüzeri, otlatmak için dağa götürmüştük. Hava kararıp, geri döndüğümüzde 5 keçi dağda kalmıştı. Kaldıkları yeri gördük fakat geri getirmek için gitmemiştik. Bugün sabah bakmaya gittiğimizde, hepsini de kurt tarafından boğularak öldürülmüş vaziyette bulduk. 5 keçimiz telef oldu" dedi. - ISPARTA

Gelendost, Isparta, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:28 Silahla yaralamaya adli kontrol
18:25 Çöp kutusunun yanına bırakılan bebek çantası polisi alarma geçirdi
18:26 Sevgilisini falçatayla yaralayıp tecavüze kalkıştığı iddia edilen şahsın yargılanmasına devam edildi
18:18 Kulu'da okul servisleri denetlendi
18:16 Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı
18:07 Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından hastanedeki saldırıyla ilgili açıklama
18:04 Van'da korkutan yangın
17.10.2019 18:46:32