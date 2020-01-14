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Hava kirliliği Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı ilk günden etkiledi

Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda elemelerin ilk günü, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği altında yapıldı.

14.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:50Hava kirliliği Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı ilk günden etkiledi
Açık Grand Slam Turnuvası'nda elemelerin ilk günü, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği altında yapıldı.
Avustralya genelinde eylül ayından beri devam eden yangınların sebep olduğu duman ve hava kirliliği, Melbourne kentinin ev sahipliği yaptığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvasını da olumsuz etkiledi.
Victoria Eyaleti Çevre Koruma Kurumunun ölçümlerine göre kötü şartlar altında yapılan elemelerin ilk günündeki antrenmanlar, geçici olarak durduruldu. Eleme maçları için korta çıkan birçok sporcu zorlandı.
Sloven Dalila Jakupovic, İsviçreli Stefanie Vögele ile karşılaştığı tek kadınlar ilk tur mücadelesinden çekilmek zorunda kaldı. İlk seti 6-4 kazanan Jakupovic, ikinci sette 6-5 gerideyken nefes almakta güçlük çekince mücadeleye devam edemedi.
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova ile Laura Siegemund'un Melbourne'de düzenlenen hazırlık turnuvası Kooyong Klasik'te oynadığı maç da kötü koşullar yüzünden 2. sette durduruldu.
Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, 20 Ocak'ta başlayacak.

Avustralya, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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