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Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor

İngiltere'de bulunan University College London'dan (UCL) araştırmacıların yürüttüğü çalışma, hava kirliliğinin depresyon riskini arttırdığını ortaya koydu.

19.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:18 Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor
'de bulunan University College London'dan (UCL) araştırmacıların yürüttüğü çalışma, hava kirliliğinin depresyon riskini arttırdığını ortaya koydu.
UCL'den Dr. Isobel Braithwaite ve ekibi, şimdiye kadar 16 ülkede yayımlanmış 25 çalışmanın detaylı incelemesi sonucu hava kirleticilerden partikül maddenin (PM 2.5) her bir metreküplük havada 10 mikrogramlık artışının, depresyon riskini yükselttiğini tespit etti.
Araştırmada, uzun süre bu miktarda kirliliğe maruz kalanların kalmayanlara göre depresyona girme riskinin yüzde 10, intihar etme riskinin de yüzde 2 arttığı belirtildi.
Braithwaite, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin genel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin bir kısmının bilindiğini ifade ederek, kirliliğin akıl sağlığına da zararlı olduğunu söyledi. Hava kirleticilerden partikül maddenin soluma ve kan dolaşımı yoluyla beyne ulaştığını aktaran Braithwaite, bunun da sinir hücrelerine zarar verdiğini ve stres hormonu üretiminde değişikliklere yol açtığını ifade etti.
Araştırmanın sonuçları, "Environmental Health Perspectives" dergisinde yayımlandı.
Yakın zamanda Çin'de yürütülen başka bir araştırmada da hava kirliliğine düşük düzeylerde maruz kalmanın bile ölüm riskini artırabileceği belirtilmişti.

University College London, İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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