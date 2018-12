Hava Kirliliğinin Ağır Bilançosu; Yılda 30 Bin Kişi Hayatını Kaybediyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:54



Hava kirliliği Avrupa 'da her yıl 400 bin, Türkiye 'de ise 30 bin kişinin yaşamını kaybetmesine neden oluyor.Cilt sağlığı uzmanı Dado Sens, özellikle kış aylarında artan hava kirliliği ve neden olduğu cilt hastalıklarına yönelik verileri derledi. Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan 'Avrupa'da Hava Kalitesi 2018' raporu, hava kirliliğinin Avrupa kıtasında her yıl 400 bin kişinin erken ölümüne neden olduğunu ortaya koyuyor. 33 Avrupa ülkesinde 2 bin 500 gözlem noktasından elde edilen verilere göre, havada yer alan partikül madde oranlarında yaşanan yıllık değer aşımlarının yüzde 92'si Türkiye'de gerçekleşiyor. Trafikten kaynaklanan nitrojen oksit oranlarında ise Türkiye, Norveç ve Yunanistan ile birlikte, Avrupa'da hava kirliliği açısından en tehlikeli üç ülke arasında yer alıyor.Hava kirliliği kış aylarında cilt hastalıklarını artırıyorKış aylarında havaların soğuması ile özellikle kentlerde artan fosil yakıt tüketimi ve yoğun trafik sonucunda oluşan hava kirliliği, başta cilt hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa neden oluyor. Kış aylarında artan cilt hastalıklarını açıklayan cilt bakım sektörünün dünyaca ünlü şirketlerinden Dado Sens'in Global Araştırma ve Geliştirme Başkanı Guylaine Le Loarer, "Hava kirliliğinin arttığı kış aylarında en çok seboreik egzama, sedef ve kaşıntı hastalığı görülüyor. Bu hastalıkların nedenlerine baktığımızda ilk sırayı hava kirliliği alırken, beslenme koşulları ve stres de büyük bir etken olarak öne çıkıyor" dedi."Doğal bir cilt ancak doğal ürünlerle sağlanabilir"Aralarında AB üyeleri, ABD ve Çin 'in bulunduğu 30 ülkenin ardından 2018 yılının Mayıs ayında Türkiye pazarına giriş yaptıklarını belirten Guylaine Le Loarer, "Güzellik terapisti Annemarie Lindner tarafından 'Yiyemediğim hiçbir şeyi cildime sürmüyorum' anlayışını benimseyerek, özel ihtiyaçlı ciltler için bakım ve tedaviye destek ürünleri sunuyoruz. Doğal bir cilt ancak doğal kaynaklı ürünler ile sağlanabilir. Artan hava kirliliğinden en az etkilenmek için cilt temizliği ve bakım ürünleri oldukça önem taşıyor. Kullanılan cilt sağlığı ürünlerinde sentetik koku, parfüm, paraben, silikon, hayvan özü ve petrol ürünleri bulunmadığına emin olunmalı" diye konuştu. - İSTANBUL