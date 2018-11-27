Hava Kuvvetleri Eski Başsavcısı Üçok, 'Hipnoz' Davasından Beraat Etti (2)

27 Kasım 2018 Salı 13:03



27 Kasım 2018 Salı 13:03

'TARİHİMİZE KARA LEKE OLARAK GEÇTİ'Kamuoyunda 'Hipnoz' davası olarak bilinen ve Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) yeniden görülmesine karar verilen davada tutuksuz yargılanırken, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında beraat kararı verdiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı, emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, adliye çıkışı konuştu. Kayseri Adliyesi önünde avukatı Uğur Altun ile birlikte açıklama yapan Üçok, "Hipnozla işkence olarak tarihimize kara bir leke olarak geçmiş olan bir Fethullahçı Terör Örgütü'nün kumpas davası daha beraat ile sonuçlanmış oldu. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.'ÖRGÜTÜ RAHATSIZ ETTİ'Aşağılayıcı olduğunu belirttiği dava ile 7,5 yıl hapis cezası aldığını hatırlatan Üçok, "Özellikle şunu belirtmek isterim ki FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya koyan Kayseri'deki 'Işık Evleri' davası o dönemde bütün halkımızın gözünde fakir çocukları okutan, yurt dışında 'Türkçe Olimpiyatları' düzenleyip, okullar açan, ulvi bir cemaat görüntüsünde olan FETÖ'nün, biz 2009 yılında TSK içindeki emirleri çalan, personelleri fişleyen, sahte emirlerle Türk halkı ile TSK'nın arasını açmayan çalışan bir terör örgütü olduğunu ortaya koymuştuk. Bu durum da örgütü çok rahatsız etmişti. Yargılama sürecinde de gördüğünüz gibi Fetullah Gülen'in bizzat talimatı ile Adil Öksüz'ün de Kayseri'ye gelip davaya müdahale olduğu, aleyhime çevrilen bir davada hipnozla işkence yapmak gibi Türk hukuk tarihinde daha önce hiç görülmemiş, son derece aşağılayıcı bir dava ile 7,5 yıl hapis cezası almıştım" diye konuştu.'TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEMELERİNDE BERAAT ETTİM'FETÖ kumpasının ardından yargılandığını, 15 Temmuz sonrası yargıdan kumpas kuranların temizlendiğini kaydeden Ahmet Zeki Üçok, "15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'nün yargı ve diğer kurumlarımızdan temizlenmesinden sonra bugün huzurlarınızda FETÖ mahkemesi önünde değil Türkiye Cumhuriyeti mahkemesi önünde yargılanıp, kumpas kurulduğunu anlattım. Mahkeme de beraat kararı verdi. Böylece FETÖ'nün bir kumpasının daha sona erdiğini, adaletin yerine geldiğini düşünüyorum. Bütün bu yargılama sürecinde bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım, diğer kumpas davaları da bunun gibi beraat ile sonuçlanır" dedi.