Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Güney Kore'de

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Güney Kore
'yi ziyaret etti.
Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Wang Keun'un resmi davetlisi olarak ülkeye gelen Küçükakyüz ve beraberindeki heyet, 4 günlük ziyaretleri çerçevesinde çeşitli temaslarda bulundu.
Küçükakyüz, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Park Han-Ki ile basına kapalı görüştü. Görüşmede, askeri ilişkiler, savunma sanayi ve eğitim gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı bildirildi.
Bunun yanı sıra heyet, Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı, Hava Öğretim ve Eğitim Komutanı ile Kore Havacılık Endüstrisi (KAI) Başkanı ve Üst Yöneticisi ile ikili görüşmeler yaptı.
Küçükakyüz ve beraberindeki heyet, Türkiye
'nin Seul
Büyükelçisi Ersin Erçin ile bir araya geldi.
Heyet ayrıca Kore Savaş Anısı Müzesi ve Busan Birleşmiş Milletler
(BM
) Anıt Mezarlığı ile buradaki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Han,Güney Kore,Kore
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:29