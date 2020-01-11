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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'ndan konser

Kütahya'da, Hava Er Eğitim Tugay Bandosu tarafından "Yeni Yıla Merhaba Konseri" düzenlendi.

11.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:27Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'ndan konser
'da, Hava Er Eğitim Tugay Bandosu tarafından "Yeni Yıla Merhaba Konseri" düzenlendi.

Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen konsere; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz ile eşi Nuray Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile eşi Fadime Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ile katıldı.

Hava Bando Yüzbaşı Ömer İnci yönetiminde seslendirilen eserler davetliler tarafından büyük beğeni topladı. - KÜTAHYA

Kütahya, Piyade, Güncel

Kaynak: İHA

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