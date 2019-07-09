09.07.2019 10:10
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Hava Kuvvetleri Komutanlığında 32 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığında 32 askere FETÖ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 09.07.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Ankara, Güncel

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