Haberler » Güncel » Hava Kuvvetleri Komutanlığından Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye - Haber

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Zeynep Çelik, pilot olma hayaliyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup gönderdi.

29.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:21Hava Kuvvetleri Komutanlığından Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye
'ın ilçesinde yaşayan Zeynep Çelik, pilot olma hayaliyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup gönderdi. Kısa sürede mektubuna karşılık alan Çelik, kendisine gönderilen hediyeleri görünce mutluluktan havalara uçtu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çelik, küçük yaşlardan beri pilot olma hayali kuruyordu. Helikoptere binme hevesiyle günlerini geçiren Çelik, sonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdı. Yazdığı mektubu Kaymakam İsmail Pendik aracılığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderen Çelik, kısa sürede mektubuna yanıt aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından mektuba cevapla birlikte hediye de gönderildi. Gönderilen mektup ve hediyeler, Kaymakam Pendik tarafından Çelik'e verildi.

Aldığı hediyeler karşısında çok mutlu olduğunu belirten Çelik, tek hayalinin pilotluk olduğunu söyledi. Çelik, "Her zaman rüyalarımda görüyordum, böyle olmayacağını anladım ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bir mektup yazmak istedim. Kendim gönderemedim. Sağ olsun Kaymakamımız İsmail Pendik bana yardımcı oldu, mektubumu gönderdi. Hediyeleri görünce hayalimin yarısı sanki gerçekleşmiş gibi oldu. Valimize seslenmek istiyorum, beni Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na göndersinler pilotlarla tanışmak istiyorum. Onların oradaki ortamını Türkiye'yi asil duruşuyla temsil ettiklerini görmek istiyorum. Ben herkese hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah okuyup pilot olacağım" dedi. - ŞIRNAK

Zeynep Çelik, Beytüşşebap, Şırnak, Pilot, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:13 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde
14:12 Sarıyer'de yolları su bastı
14:12 Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı
14:08 Başkale Belediyesinden yarı olimpik yüzme havuzu
14:06 Türkiye ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü görüştü
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
14:00 Ahmet Davutoğlu'nun partisi birkaç hafta içinde kurulacak
13:58 Alman gazeteci, İbrahim Kalın'ın sorduğu sorunun ardından programı bitirme kararı aldı
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
22:52 Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
29.11.2019 14:14:29