Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "100 yılı as¸kın su¨redir s¸anlı bayragˆımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Hava Kuvvetlerimiz, gec¸mis¸ten bugu¨ne edindigˆi tecru¨beler, yerli ve milli savunma teknolojileriyle gu¨c¸lenen altyapısıyla, c¸agˆdas¸ du¨nya havacılıgˆının saygın kurumlarından biri durumuna gelmis¸tir." ifadesini kullandı.
Erdogˆan, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlıgˆının kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Ku¨c¸u¨kakyu¨z'e mesaj gönderdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının, vatana ve millete havadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerin o¨nlenmesi amacıyla kurulduğunu anımsatan Erdoğan, du¨nyanın ilk havacılık tes¸kilatlarından biri olan Tu¨rk Hava Kuvvetlerinin kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, mesajında şunları kaydetti:
"100 yılı as¸kın su¨redir s¸anlı bayragˆımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Hava Kuvvetlerimiz, gec¸mis¸ten bugu¨ne edindigˆi tecru¨beler, yerli ve milli savunma teknolojileriyle gu¨c¸lenen alt yapısıyla, c¸agˆdas¸ du¨nya havacılıgˆının saygın kurumlarından biri durumuna gelmis¸tir. Silahlı Kuvvetlerimizin o¨nemli bir gu¨cu¨ olan Tu¨rk Hava Kuvvetleri, caydırıcı gu¨cu¨yle bo¨lge ve du¨nya barıs¸ının sagˆlanmasında da o¨nemli bir denge unsuru olarak u¨stu¨n vazife anlayıs¸ıyla go¨rev yapmaktadır.
Go¨klerdeki hakimiyetini su¨rekli genis¸leten, her zaman u¨lkemizin itibarını yu¨kselten kurumlarımız arasında yer alan Tu¨rk Hava Kuvvetlerinin kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ vesilesiyle hava s¸ehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, go¨revlerini bas¸arıyla su¨rdu¨ren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."
Kaynak: AA
Güncel