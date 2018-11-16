Hava Kuvvetleri'ndeki Fetö Yapılanmasına Operasyon

16 Kasım 2018 Cuma 11:01



16 Kasım 2018 Cuma 11:01

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'cülere yönelik operasyonda 100'ü asker, 88'i sözde sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen mahrem imamların örgütün Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün sözde mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, örgüt ile irtibatları tespit edilen 4'ü teğmen, 96'sı astsubay olmak üzere toplam 100 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, Hava Kuvvetlerinde görev yapan ve örgütle irtibatlı askerleri örgüt adına yöneten ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı darbe sanığı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 88 mahrem imam için de gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan sivil imamlardan 13'ünün kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edildi. Toplam 188 şüpheli hakkında verilen gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Ankara ve 25 ilde devam ediyor.(Abdullah Sarica/İHA)