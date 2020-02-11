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Hava muhalefeti kentteki su depolarını da etkiledi

Van'da yaşanan fırtına ve kar yağışından dolayı meydana gelen enerji kesintileri, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün depo ve terfi merkezlerinde de kısmi su düşüşlerine neden oldu.

11.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:34Hava muhalefeti kentteki su depolarını da etkiledi
'da yaşanan fırtına ve kar yağışından dolayı meydana gelen enerji kesintileri, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün depo ve terfi merkezlerinde de kısmi su düşüşlerine neden oldu.

Hava muhalefeti nedeniyle oluşan enerji kesintilerinden kaynaklı il merkezi ve ilçelerde de içme suyunda kesilmeler, düşüşler ve donmalara yol açtı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresine (VASKİ) ait depo ve terfi merkezlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji kesintilerinin yaşandığı ve bu durumun içme suyu temininde zaman zaman sorunlara yol açtığı belirtildi.

Ayrıca, terfi merkezleri ve sondajların çalıştırılmasında sıkıntılar yaşanırken; motor, pompa gruplarında ve trafo pano kapaklarında da fırtınadan dolayı ciddi zarar oluştu.

Elektrik hatlarında oluşan arızaların terfi merkezlerinin çalışmasını etkilediği, kar ve fırtınalardan dolayı birçok noktada arızaların oluştuğu, ekiplerin arızalara müdahale ederek sıkıntıları giderdiği ve kente su veren hatlarda kısmi düşüşler yaşanabileceği bildirildi. Aksaklıkların yaşanmaması için VASKİ ekiplerinin tüm depo ve terfi merkezlerinde teyakkuza geçerek tüm tedbirleri aldığı ve VEDAŞ ekipleri ile sürekli iletişim halinde koordinasyon sağladığı dile getirildi. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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