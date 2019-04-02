Hava Özmen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TUNCELİ NAZIMİYE belediye başkan adayı olan Hava Özmen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TUNCELİ NAZIMİYE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Hava Özmen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TUNCELİ NAZIMİYE adayı Hava Özmen kimdir? BTP TUNCELİ NAZIMİYE adayı Hava Özmen yüzde kaç oy aldı?

Hava Özmen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TUNCELİ NAZIMİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Hava Özmen NAZIMİYE ilçesinde % 2,43 oranında oy almıştır. NAZIMİYE ilçesinde % 2,43 oranında oy olan Hava Özmen adlı BTP adayı toplamda 26 adet oy sayısına ulaştı.

TUNCELİ NAZIMİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.