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Hava platformlarına yeni yetenekler kazandırılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçlerinden temsilcilerin katılımıyla, Yeni Nesil Elektrooptik/Kızıl Ötesi (EO/IR) Hedefleme Podu Geliştirilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi.

26.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:56Hava platformlarına yeni yetenekler kazandırılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçlerinden temsilcilerin katılımıyla, Yeni Nesil Elektrooptik/Kızıl Ötesi (EO/IR) Hedefleme Podu Geliştirilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'da gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilmesi planlanan hedefleme poduna yönelik mevcut yetenek ve çalışmaların paylaşılması, kullanıcıların keşif-gözetleme ve hedefleme ile ilgili ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, "Yeni Nesil EO/IR Hedefleme Podu" geliştirmek için proje çalışmaları başlatıldı.


TSK, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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