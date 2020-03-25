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Hava şartlarına aldırmadan korona ile mücadeleye devam

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsüne (Kovid-19) karşı olumsuz hava koşullarına aldırmadan tüm kadrosuyla çalışmalarına devam ediyor.

25.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:02
Hava şartlarına aldırmadan korona ile mücadeleye devam
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsüne (Kovid-19) karşı olumsuz hava koşullarına aldırmadan tüm kadrosuyla çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin her köşesinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler; sokaklar, yollar, kaldırımlar, çocuk oyun alanları, sağlık hizmeti veren kurumlar, kamu hizmet binaları ve neredeyse akla gelebilecek her yerin dezenfektesini yaparak virüse karşı önlemlerini arttırıyor. "Korona virüsü tedbirlerimizden daha güçlü değildir" sloganıyla hizmet eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tedbiri elden bırakmamak gayesi ile kendi hizmet binaları ve araçlarını da dezenfekte ederek olası tehditlerin önüne geçmek için mücadele ediyor.

Halkı bilgilendirici afişler, billboardlar ve broşürler ile de vatandaşların virüs ve korunma yolları hakkında detaylı bilgi sahibi olması için çabalayan Süleymanpaşa Belediyesi, yaşanan sürecin en az hasarla atlatılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

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