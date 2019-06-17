"Hava savunma sistemi ülkemiz için zaruriyettir"

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurahman Er, son teknolojik bir hava savunma sisteminin Türkiye için zaruriyet olduğunu söyledi.Vakıf üyelerinin katılımıyla dernek binasında basın açıklaması yapan Er, 82 milyon vatandaşın can güvenliğini ve ülkeyi korumak için hava savunma sisteminin en kısa zamanda kurulması gerektiğini dile getirdi.Havadan gelecek saldırılara karşı ülkeyi koruyacak bir sistemin olmadığını ifade eden Er, açıklamasında şunları kaydetti:"Her ülke gibi kendi güvenliğimizi gelişmiş en iyi savunma sistemiyle yapmak ülkemizin de temel hakkıdır. Bunun için acilen tedbirlerin alınması ülkemiz için en büyük zaruriyettir. Azim samimiyet ve kararlılıkla, hakkımızı ve hukukumuzu birilerine baş eğmeden savunmak zorundayız. ABD'nin Türkiye'den sürekli S-400 alımını ertelemesini veya vazgeçmesine yönelik yoğun baskı oluşturma, tehdit etme planının altında nelerin yattığını milletimiz çok iyi bilmektedir. Siyasi malzeme yapılmayarak, görevi başındaki hükümeti zor durumda bırakmayarak, ülkemizin bekası uğruna gerekli adımların atılmasını destekleyen tavırlar içerisinde olmamız gerekiyor. Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı olarak atılacak adımlarda sonuna kadar hükümetimizin yanında yer alacağız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmezsek, binlerce şehidimize ihanet etmiş oluruz."