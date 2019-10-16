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Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede yağış şaşırttı

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağmur şaşırttı.

16.10.2019 16:14Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede yağış şaşırttı
Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağmur şaşırttı.

Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Yavuzeli'nde hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu anlarda yağan yağmur ilçe halkını şaşırttı. Ekim ayının ortasında sıcak ve güneşli havanın şaşkınlığını yaşayan bölge insanı, aniden başlayan yağışla ikinci defa şaşırdı. Yaklaşık 30 dakika süren yağışa hazırlıksız yakalananlar ise hem sıcak havanın hem de yağışın keyfini sürdü.

Günlük hayata olumsuz etkisi olmayan yağışların aralıklarla hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yavuzeli, Güncel

Kaynak: İHA

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