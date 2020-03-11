Menü
Haberler ›› Sağlık ››Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak - Haberler

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte virüsün bulaşma ihtimalinin azalacağını belirterek "Aşırı sıcakta virüs canlılığını devam ettiremiyor ve erken dönemde virüs ölüyor" dedi.

11.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:23

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, önemli açıklamalarda bulundu.

Hava sıcaklığıyla virüsün yayılması arasındaki ilişkiye işaret eden Kara, havanın ısınmasıyla birlikte virüsün bulaşma ihtimalinin azalacağını belirtti. Koronavirüsün 500'den fazla türü olduğunu belirten Kara, "Tahminimiz ve umudumuz öyle. Koronavirüs ailesi, büyük bir aile, 500´den fazla virüs türü var ve bunların büyük kısmı güneş ışığından çok etkileniyor. Bu virüsün yapısal özelliklerine baktığımızda da açıkçası çok farklı değil, o nedenle de güneş ışığından, kuru sıcaktan etkilenmesini bekliyoruz. Ama nem ve ılık havada yaşamını devam ettirebiliyor. Nem; ama aşırı sıcakta virüs canlılığını devam ettiremiyor ve erken dönemde virüsün ölümüne neden oluyor. O bakımdan havaların ısınmasıyla bulaşma ihtimali azalacak" dedi.

"ORTAM HAVALANINCA BULAŞMA ŞANSI AZALACAK"

Havaların ısınmasıyla insanların daha fazla dışarı çıkmaya başlayacağını ve evlerini daha fazla havalandırmaya başlayacaklarına dikkat çeken Kara, "Artı insanlar daha çok dışarı çıkmaya başlayacaklar, siz kendi evinizi düşünün, camını açacaksınız, odanız daha taze havayla olacak, daha fazla dışarıda olacaksınız. Virüsün özelliklerinin yanı sıra insanlar da yan yana geldikleri mesafeyi biraz artırdıkları için, açık havaya çıktıkları için, evlerini, iş yerlerini, ortamlarını havalandırdıkları için virüsün bulaşma şansını azaltacak" şeklinde konuştu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüs sonrası Ticaret BakanlığıKoronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritasıKoronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya SelçukKronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? TürkiyeKoronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Paylaş
Yorumlar (8)
MEMET33:ŞU AN İRAN KUM ŞEHRİ 32 DERECE, ARABİSTAN 35 ÜZERİ AMA VİRÜS MEVCUT. TÜRKİYEDE MERSİN ADANA ANTALYA CİVARI VE GÜNEYDOĞU YAZIN ANCAK BU SICAKLARA YAKIN DERECELERE GELİYOR. BEN ANLAMADIM YAZIN HAVA 45-50 Yİ GÖRÜNCEMİ VİRÜS ÖLECEK. HER KAFADAN BİR SES AMA BOŞ TENEKE SESİ GİBİ. . .
Cevap Yaz 0 0
ADIM YOK:virüslü kişi istanbulda heralde. baksanıza istanbulda bir seferberlik ilan edildi nerdeyse tüm önlem ve dikkat istanbulda:/ bakan gizli tutuyyor şehri ama malumun ilanı yapılmış malesef://
Cevap Yaz 0 0
TELLAK:e o zaman haydi hamama
Cevap Yaz 0 0
ADANALI:söz bundan sonra güneşe ateş etmeyeceğiz. . .
Cevap Yaz 0 1
BİR İNSAN:ARABİSTAN SOĞUK MU :)
Cevap Yaz 0 8
CAHİL BİR İNSAN:Filmlerde hep çöl sıcağı gördüğün için hep sıcak sanıyorsun sanırım
0 0
ED:hikaye anlatıyorlar, virüs soğukta yaşamaz, çıktığı yer sıcak
0 0
ZİYAA:ziyaa
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Haberler
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı