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Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak

Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren 3-5 derece artacak.

26.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:30Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak
Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren 3-5 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ve yarın ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Yarın günün ilk saatlerinden itibaren 'nın batısı ve Kıyı ile Antalya çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3-5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli fırtına ve çığ tehlikesi bulunan yerlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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