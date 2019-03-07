Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Hava Sıcaklıkları, Yarın ve Hafta Sonu Artacak

Meteoroloji, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı müjdesini verdi. Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta ortası ise yurdun batı kesiminden başlayarak azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurdumuzda yarından itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı bölgelerinden başlamak üzere mevsime göre sıcak bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

SICAK HAVA YARIN VE HAFTA SONU ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Hava sıcaklıklarının yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artacağı, yurdun güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç kesimlerinde ise normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Marmara ve Ege'nin yarından, diğer bölgelerin ise hafta sonundan itibaren sıcak havadan etkilenmesi beklendiği kaydedilen açıklamada, "Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul'da 18, Edirne, Bursa, Manisa ve İzmir'de 22, Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon'da 20, Diyarbakır'da 19, Malatya ve Bolu'da 17, Kars ve Erzurum'da 7 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BATI'DAN BAŞLAYARAK AZALACAK

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA