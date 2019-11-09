Haberler » Ekonomi » Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak - Ekonomi

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

09.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:12Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak
genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Batı Karadeniz, Türkiye, Sabah, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:44 Sayısal Loto çekildi (2)
21:38 Sayısal Loto çekildi (1)
21:33 Bakan Mustafa Varank: "Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştireceğiz"
21:12 Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak
18:52 Erdoğan'ı dışarısı mı kurtaracak?
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 22:50:50