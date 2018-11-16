Hava Soğudu Palamudun Karadeniz'den Göçü Hızlandı

Kastamonu Üniversitesi
İç Su ve Deniz Balıkları Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez
, "Balıkların hayat evreleri için belirli su sıcaklığına ihtiyaç var. Yani balıklar ortam koşullarına göre göç eder. Karadeniz
'deki su sıcaklığının önemli derecede azaldığı şu günlerde göç yolculuğu hızlandı." dedi.
Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut av potansiyelinin belirli seviyeye ulaştığı palamudun İstanbul Boğazı
'na doğru hareket halinde olduğunu söyledi. Marmara
ve Ege
üzerinden bu sürecin devam edeceğini belirten Sönmez, "Karadeniz'de bundan sonra palamut avı bir süre daha yoğun olmamakla birlikte devam edebilir. Balıkların hayat evreleri için belirli su sıcaklığına ihtiyaç var. Yani balıklar ortam koşullarına göre göç eder. Karadeniz'deki su sıcaklığının önemli derecede azaldığı şu günlerde göç yolculuğu hızlandı." ifadelerini kullandı.
Palamutta bu yıl bolluk yaşandığını hatırlatan Sönmez, palamudun Karadeniz'den çıkmasıyla hamsi avının artacağını dile getirdi.
Bugünlerde hamsi avcılığının başlamasını beklediklerine işaret eden Sönmez, "Henüz Kastamonu açıklarında avcılığı yoğun olmadığı için hamsi için bir şey dememiz pek mümkün değil ama Marmara hamsisini göz önüne aldığımızda balığın pek gelişemediğini görüyoruz. Karadeniz'deki durumu da zaman gösterecek. Bu süreçten sonra hamsinin dışında dönemsel olarak kalkan, barbun, mezgit gibi balıkların avcılığı devam eder." diye konuştu.
Palamudun adet fiyatı 15-20 liraya çıktı
Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın da 1 Eylül
'de denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyen balıkçıların bereketli bir sezon geçirdiğini vurguladı.
Yüksek bölgelere yağan kar nedeniyle düşen hava sıcaklıklarının palamutta sezon sonuna işaret ettiğine dikkati çeken Akın, şunları söyledi:
"Palamut sezonuna balıkçılarımız zayıf başladı ama daha sonra bolluk, bereket yüzleri güldürdü. Bugünlerde kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla palamut avcılığı durdu. Sezonda tanesi 5 liraya kadar düşen fiyatı, şimdi 15-20 lira civarında.1 ila 1,5 kilogram gelen palamutların çifti 50-60 lira arasında alıcı buluyor."
Akın, hamsi avcılığının da henüz başlamadığına dikkati çekerek, "Geçen sezon 20 Ekim'den sonra İnebolu
açıklarında hamsi avlanmaya başlamıştı ancak bu sezon henüz hamsi avcılığı olmadı. Hamsideki durumu önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.
Kastamonu,Karadeniz