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Hava trafiğinde Covid-19 salgını: THY 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini durduruyor

THY 5 nokta hariç tüm seferleri durduruyor.

22.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:30
Hava trafiğinde Covid-19 salgını: THY 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini durduruyor
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgınından dolayı Hong Kong, Moskova , Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı aldı.

THY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferleri içinse, "Ercan Havalimanı seferlerimiz için kısmi düzenlemeler yapılmış olup, 19 Mart 2020 itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar sefer sayısı azaltılmıştır." açıklamasını yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Türk Hava Yolları, Addis Ababa, Hong Kong, Moskova, Dünya

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