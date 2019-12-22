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Hava ulaşımına sis engeli

Hatay'da sis nedeniyle bazı uçak seferi iptal edildi.

22.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:13
'da sis nedeniyle bazı uçak seferi iptal edildi.
Hatay'ın , Belen, ve Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulu nedeniyle Hatay Havalimanı'ndan gerçekleşmesi gereken karşılıklı uçuşlar iptal edildi.
İlçede gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sis nedeniyle İskenderun-Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Hava ulaşımına sis engeli

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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