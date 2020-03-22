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Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

22.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:51
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.
Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.
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Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete’de

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs salgınına alınan önlemler kapsamında, Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Ekonomi

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