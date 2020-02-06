Havaalanı nasıl yazılır? TDK'ya göre havaalanı mı, havalimanı mı? Havaalanı ayrı mı bitişik mi yazılır?

Havaalanı kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır karıştırabiliyoruz. Havaalanı nasıl yazılır? Havaalanı mı, hava alanı mı, havalimanı mı, hava limanı mı? TDK'ya göre havaalanı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

HAVAALANI NASIL YAZILIR? HAVAALANI MI, HAVALİMANI MI?

Havaalanı nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "havaalanı" şeklindedir. İki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşan havaalanı, havalimanı ile de karıştırılıyor. Kelimelerin birbirinden anlamsal olarak keskin olmasa da farkları var. Havalimanı daha uluslararası boyutta ve geniş kapsamlıdır.

Havaalanı; bütünü ya da bir bölümü içinde hava araçlarının iniş, kalkış ve yer hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için karada veya suda oluşturulmuş, (bina, tesis ve teçhizatla donatılmış) tanımlanmış saha şeklinde tarif edilir.

Havalimanı ise; uluslararası hava trafiği, geliş ve gidişlerine hizmet vermek amacıyla tesis edilmiş olup, gümrük, göçmenlik, halk sağlığı, hayvan ve bitki karantina işlemleri ve benzeri işlemlerin bünyesinde vakit kaybedilmeksizin yürütüldüğü havaalanıdır.

Hava alanı - yanlış

Hava limanı - yanlış

Havaalanı - doğru

Havalimanı - doğdu

HAVAALANI İLE ÖRNEK CÜMLELER

Tatil dönemlerinde havaalanlarında hareket etmek kadar güç bir durum yok.

Bu yıl birçok havaalanı uluslararası uçuşa açılmış.