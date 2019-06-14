14.06.2019 09:35
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Havaalanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na Perşembe günü yapılan roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na Perşembe günü yapılan roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Yemen'deki Husiler, iki gün önce Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na roketli saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Abha Uluslararası Havaalanı'na roketin düşmesi sonucu şiddetli patlama meydana gelmiş, 26 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Meydana gelen şiddetli patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yemen'de meşru hükümete karşı 26 Mart 2015'te isyan başlatıp başkent Sana'yı ele geçiren Husiler, meşru hükümeti destekleyen koalisyonun lideri Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na Perşembe günü roketli saldırı düzenlemiş, füze saldırısı sonucu 3 kadın ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 26 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
(İHA)Havaalanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA
Yemen, Suudi Arabistan, Güncel

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