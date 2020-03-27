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Havaalanındaki yabancılar yurtlara yerleştirildi

Havaalanındaki yabancılar yurtlara yerleştirildi Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatması üzerine bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunuslu bin 704 kişi, Karabük'teki iki yurda yerleştirildi.

27.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:02
Havaalanındaki yabancılar yurtlara yerleştirildi
KARABÜK - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatması üzerine bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir , Ürdün ve Tunuslu bin 704 kişi, Karabük 'teki iki yurda yerleştirildi.
Dün İstanbul Havalimanı'ndan otobüslerle gruplar halinde kente getirilen Cezayir, Ürdün ve Tunus uyruklu bin 704 kişi, tek tek kontrol edildikten sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu ile Asiye Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri yurt çevresinde güvenlik önlemleri alırken, jandarma ekipleri de yollarda önlem aldı. Bir süredir kaldıkları İstanbul Havalimanı'nda taşkınlıklara neden olan yabancıların ilk gününün sakin geçtiği görüldü.
Karabük Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, yabancı uyrukluların tamamen izole şekilde getirilerek, hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyeceği, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve gerekli izinlerin alınmasının ardından hemen ülkelerine gönderilecekleri belirtilmişti. Havaalanındaki yabancılar yurtlara yerleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Cezayir, Karabük, Ürdün, Genel

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Havaalanındaki yabancılar yurtlara yerleştirildi

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