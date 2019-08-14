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Havaalanından uyuşturucu sokarken yakalandı

Eskişehir’de havaalanından uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

14.08.2019 23:28 Havaalanından uyuşturucu sokarken yakalandı
Eskişehir’de havaalanından uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hava Alanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada havaalanından şehir merkezine 24.24 gram Skunk Esrar maddesi sokmaya çalışan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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