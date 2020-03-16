Havaalanlarında Corona Önlemleri Yüzünden Uzun Kuyruklar
ABD'ye dönen yolcuları havaalanlarında Corona virüsü nedeniyle alınan önlemler yüzünden oluşan kalabalık kuyruklar bekliyor.
16.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:47
ABD'ye dönen yolcuları havaalanlarında Corona virüsü nedeniyle alınan önlemler yüzünden oluşan kalabalık kuyruklar bekliyor
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Güncel
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Güncel
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı