Havaalanlarında ve uçaklarda bunları yapanlar yandı! 17.361 TL'ye kadar cezası var

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" ile uygulanan cezalar artırıldı. Buna göre, uyarılara rağmen uçakta cep telefonunu kapatmayanlara, yolcu ve ekibi rahatsız edenlere, emniyet kemerini bağlamayanlara, tütün ürünleri kullananlara 2.603 TL ceza uygulanacak. İzinsiz İHA uçuranlara ise17.361 TL ceza kesilecek.

Havaalanları ve uçaklarda şahısları ilgilendiren cezalar şöyle:

2.603 TL CEZA KESİLECEK

Uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, kabin ekibinin görevini yapmasına güç kullanarak engel olmak, kabin ekibine ve diğer yolculara hakaret etmek, sözle tacizde bulunmaya devam etmek, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmemek gibi uçuş kurallarının ihlal edilmesi gibi durumlarda yolcuya 2.603 TL ceza kesilecek.

Ayrıca uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullanmanın cezası 2.603 TL olurken, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesi durumunda şahıslara 2.603 TL ceza uygulanacak.

17.361 TL CEZASI VAR

Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunanlara 17.361 TL ceza kesilecek. İzinsiz İHA uçuranlara da 17.361 TL ceza uygulanacak.

3.471 TL CEZA UYGULANACAK

Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunmasına 3.471 TL ceza uygulanacak.

Hava tarafı ve güvenlik tehditli alanlarda yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin girişine yardımcı olunması durumunda 3.471 TL ceza kesilecek.